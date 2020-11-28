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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:057911

Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят?

Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на внеочередном заседании в среду, 9 декабря. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале КМУ, пишет Обозреватель.

"До конца года осталось три недели и правительство решило не вводить жесткий карантин. Но с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодне-рождественских праздников. При этом государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

  • - кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

  • - магазинов непродовольственных товаров;

  • - кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

  • - торгово-развлекательных центров;

  • - проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

- продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

  • - соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

  • - салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объясняют, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, как именно будет работать транспорт.

  • Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

  • Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

  • Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений.

    При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

  • Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Отметим, что в Новогоднюю ночь разрешили заведениям общепита продлить работу до 01:00 вместо 22:00.

Также Кабмин решил продлить карантин и режим ЧС в Украине до 28 февраля 2021 года.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

 
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Комментарии

Valeriya Turchina

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца)

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