Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят?

Соответствующее решение Кабинет министров принял на внеочередном заседании в среду, 9 декабря. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале КМУ, пишет Обозреватель.
По его словам, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодне-рождественских праздников. При этом государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.
Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:
- кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);
- магазинов непродовольственных товаров;
- кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
- торгово-развлекательных центров;
- проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
В то же время будут работать:
- соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.
- салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.
Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объясняют, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, как именно будет работать транспорт.
Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.
Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений.
При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.
Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.
Отметим, что в Новогоднюю ночь разрешили заведениям общепита продлить работу до 01:00 вместо 22:00.
Также Кабмин решил продлить карантин и режим ЧС в Украине до 28 февраля 2021 года.
Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.
Коренная Сумчанка
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца)