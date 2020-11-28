В Белополье избрали секретаря горсовета и назначили заместителей мэра

Открыла ее глава Белопольской городской территориальной избирательной комиссии Лидия Крушинская, которая объявила результаты выборов 25 октября, вручила удостоверения новоизбранным депутатам Белопольского городского совета и поздравила городского голову Юрия Зарко с победой на выборах.
После принятия присяги должностного лица местного самоуправления и обретения полномочий мэр начал первую сессию VIII созыва.
В ходе сессии путем голосования было также избран секретарь городского совета, которым стал Юрий Чибарь. Первым заместителем городского главы стал Александр Кожухов, заместителями избраны Александр Вакуленко и Владимир Видуев. Обязанности управляющей делами поручили Наталье Пащенко, пишет bilopillia.city.
Во время сессии также был избран руководителей старостинских округов, вошедших в Белопольскую ОТГ, а также определены составы комиссий городского совета.