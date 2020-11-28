В Белополье избрали секретаря горсовета и назначили заместителей мэра Сегодня, 9 декабря, состоялась первая сессия Белопольского городского совета VIII созыва.

Открыла ее глава Белопольской городской территориальной избирательной комиссии Лидия Крушинская, которая объявила результаты выборов 25 октября, вручила удостоверения новоизбранным депутатам Белопольского городского совета и поздравила городского голову Юрия Зарко с победой на выборах.

После принятия присяги должностного лица местного самоуправления и обретения полномочий мэр начал первую сессию VIII созыва.

В ходе сессии путем голосования было также избран секретарь городского совета, которым стал Юрий Чибарь. Первым заместителем городского главы стал Александр Кожухов, заместителями избраны Александр Вакуленко и Владимир Видуев. Обязанности управляющей делами поручили Наталье Пащенко, пишет bilopillia.city.

Во время сессии также был избран руководителей старостинских округов, вошедших в Белопольскую ОТГ, а также определены составы комиссий городского совета.