В Лебедине избрали секретаря горсовета, а заместители мэра не изменились Сегодня, 9 декабря, прошла первая сессия Лебединского городского совета восьмого созыва.

Наряду с организационными вопросами о признании полномочий избранных депутатов и городского головы, проголосовали и за назначение заместителей городского головы и старост Лебединской ОТГ.

Также депутаты поддержали предложенного мэром Александром Баклыковым кандидата на должность секретаря совета. Им стал представитель «Оппозиционного блока - За жизнь» Дмитрий Коваленко, пишет zhl.news.

Все заместители мэра и управляющий делами исполкома, которые работали с советом седьмого созыва, сохранили свои должности. Кресло первого заместителя остается за Ольгой Зикеевой, две других должности заместителей - за Еленой Киреевой и Александром Белокобыльским. Заниматься делами исполнительного комитета продолжит Сергей Подолько.