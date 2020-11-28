Дело о растрате в филиале Госрезерва: появился еще один подозреваемый САП и НАБУ сообщило о подозрении еще одному фигуранту дела о растрате 2,8 млн грн на ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

«9 декабря 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу о растрате 2,8 млн гривен сообщено о подозрении соисполнителю - исполняющему обязанности мастера смены элеватора филиала государственного предприятия «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины», - сказано в сообщении.

Как уточнили в САП, действия нового подозреваемого квалифицировали по ч.5 ст.191 УК Украины (Растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

Следствие продолжается.

Напомним, ранее НАБУ сообщило о том, что была попытка завладеть имуществом Госрезерва на 2,8 млн грн. Позже НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю филиала Госрезерва.

А 24 ноября ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест исполняющего обязанности директора филиала «Хлебная база» ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» Госрезерва Украины в Сумской области Олега Краснокутского, пишет Слово и дело.