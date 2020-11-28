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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:25243

Когда будет закончен ремонт в неврологическом отделении сумской больницы №4

20 дней до окончания срока ремонта неврологического отделения больницы №4 в Сумах осталось у подрядчика по договору.

Речь идет о корпусе неврологии и хосписного отделения. Суспільне узнавало, успеют ли завершить реконструкцию, и как ее выполняют.

Начали здесь ремонтные работы в январе 2020 года. На первом этаже ремонт завершен, на втором - в процессе. Три недели назад внутри здания медсестра Юлия Витковская сделала фото и выложила их в социальную в сеть.

«В таких условиях люди лечиться не могут. Нет централизованной подачи воды. Стоит, кажется, 2 или 3 бойлера на второй этаж, который частично только завершен. Третья часть еще, кажется, не сдана в эксплуатацию. В отделении холодно», - говорит она.

коли буде готове неврологічне відділення

По информации электронной системы публичных закупок ProZorro работы выполняет предприятие «ТИМВЕЛ». Его директор объяснил, почему там были мокрые стены.

«Это произошло из-за того, что одновременно включили и старый и новый подвод воды на второй этаж, по просьбе работников. Когда лопнул труба, то эту проблему обезвредили, но место намокло. Плесени там нет, но на всякий случай, чтобы не возникало никаких вопросов, обработали антисептиком и хлоркой, чтобы устранить на 100%», - говорит подрядчик Александр Тимчук.

Также он рассказал, что нужно еще сделать: «Как досушим, назад заштукатурим эти два места, там 4 квадрата - не больше. Нанесем декоративную отделку и покрасим. Сохнет плохо, очень толстые слои и материал высыхает долго, поэтому подсушиваем всеми возможными способами».

За реконструкцию корпуса подрядчик должен получить 28 млн грн. Это деньги налогоплательщиков города.

«Все, что касалось того, что было изложено работником этой больницы на Facebook, то я лично приезжал и смотрел. Никаких замечаний у меня нет. Ремонт первого этажа мы завершаем на следующей неделе. В течение 10 дней работы на первом этаже будут завершены», - говорит начальник управления капитального строительства Сумского горсовета Виталий Шилов.

По словам директора больницы Андрея Сухомлина, в этом здании должны разместиться два отделения.

«На втором этаже планировалось функционирования неврологического отделения. На первом этаже - функционирование хосписного отделения. Далее будем пытаться зайти на эти пакеты от НСЗУ, которые уже есть в этом году. Подтвердить и зайти на следующий год», - сказал он.

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По его словам, усилились требования к контрактированию на пакет хосписной помощи.

«Они будут рассматриваться, они будут меняться. Когда они вступят в действие: с 1 апреля или 1 января на сегодня еще неизвестно», - отметил Сухомлин.

Как рассказал Александр Тимчук, договор на выполнение работ может быть продлен на 2021 год. Поскольку выполнить до конца 2020 года все работы, в частности, внутренние, они не успеют.

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