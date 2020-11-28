"Втратили мільйони". 43 обласні заклади мають перереєструватися до березня у Суми Протягом трьох місяців 43 сумські обласні заклади, які два роки тому перереєструвалися із Сум у райони, мають знову змінювати юридичну адресу. Такий закон ухвалила Верховна Рада тиждень тому.

Сумський обласний центр соціально небезпечних захворювань у грудні 2018 року змінив сумську реєстрацію на краснопільську. За два роки у бюджет іншої громади вони сплатили близько двох мільйонів гривень. Про це розповів директор центру Тарас Злиденний. Від того рішення, говорить, були і плюси і мінуси, пише Суспільне.

“Це нам запропонувало управління при обласній раді, тобто наші власники. По-перше, з’явилися мінуси, тобто незручності. Треба було там за кореспонденцією їздити. Наш заклад постійно співпрацює з казначейством, з судами - і у більшість установ нас відправляли за місцем реєстрації", - говорить він.

Також додає: "У зв’язку з тим, що у нас там було своє приміщення орендоване, ми уже потрошку почали на нього оформлювати ліцензію, організовувати роботу консультантів, лікарів, медсестер. Упродовж двох років від пів мільйона до мільйона гривень ми отримували на рахунки свого закладу. Це нам давало можливість купувати обладнання. Ми купили дуже багато, робити ремонти приміщень".

Коли платили податки до бюджету Сум, отримували менше грошей на розвиток. Два роки тому всього, за рішенням обласної ради, змінили юридичну адресу 43 обласні заклади. Тепер мають повернутись назад. Тиждень тому нардепи прийняли закон, за яким усі комунальні установи мають бути зареєстровані там, де розташовані та фактично працюють.

4 грудня депутати Сумської міськради звернулися до облради, аби та пришвидшила цей процес.

За словами Сумського міського голови Олександра Лисенка, Суми втратили за перший рік 74 мільйони, за другий – 37 мільйонів надходжень до бюджету.

Тобто, через несплату податків до сумської громади міський бюджет недоотримав на початок грудня 2020 року понад 110 млн грн.

“Можна було б казати про компроміси, коли б дійсно було б змінено місце перебування, і частина юридичних осіб переїхала. Переїхали - там працюйте”, - говорить начальник правового управління Сумської міськради Олег Чайченко.

Також додає: “Якщо вони всі залишились працювати в місті Суми: тисячі працівників, члени їхньої сім’ї, які користуються інфраструктурою, дорогами, дитячими садочками, школами іншими привілеями міста, то чому ми повинні йти на якісь компроміси? Ці кошти йдуть як недоотримані на відновлення інфраструктури: доріг, тротуарів, реалізації, наприклад, нових будівництв, в тому числі реконструкції – те, що потрібно місту”.

Заступниця начальника управління майном Сумської обласної ради Інна Козачок дала роз'яснення щодо процедури перереєстрації.

“Заява до реєстраційної служби буде виходити від самого закладу, але в пакеті документів до реєстраційної служби про перереєстрацію необхідна нова редакція статуту, де буде записано нове місце реєстрації. От розробка статутів, їх затвердження і наказ про затвердження статуту – це уже прерогатива управління майном”, - розповіла вона.

Також зазначила: “Якщо звернеться заклад чи установа до управління майном із метою затвердження свого статуту у новій редакції, то управління майном у цей же день чи наступного дня затвердить статут. Торік із територіальних громад Сумської області, де були зареєстровані наші установи, повернулося назад понад 16 млн грн”, - сказала вона.

За її словами, ці кошти були спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази цих закладів.

Повернутись у місто мають упродовж трьох місяців – до березня 2021 року.