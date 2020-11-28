В Краснополье прошла первая сессия поселкового совета VIII созыва Первая сессия новоизбранного Краснопольской поселкового совета VIII созыва прошла сегодня, 9 декабря.

Первое пленарное заседание первой сессии открыла председатель Краснопольской поселковой территориальной избирательной комиссии Елена Махайова, которая проинформировала совет об итогах выборов депутатов, а также об итогах выборов поселкового головы.

По процедуре было зарегистрировано 26 депутатов совета, присягу принес поселковый голова Юрий Яремчук.

Напомним, что депутатский корпус Краснопольской поселкового совета отныне будут составлять шесть политических сил. Это «Слуга народа» - 6, «За майбутнє» - 5, «Оппозиционная платформа - за жизнь», «Аграрная Партия», «Европейская солидарность» - по 4, «Батьківщина» - 3.

Секретарем Краснопольского поселкового совета выбрали депутата Ирину Юхту от партии «За майбутнє».

Также новоизбранный депутаты поселкового совета утвердили структуру и общую численность аппарата поселкового совета, состав исполнительного комитета.

После этого депутаты образовали постоянные комиссии поселкового совета, утвердили их персональный состав и избрали глав комиссий.

Депутаты рассмотрели вопрос о начале реорганизации Бранцивского, Грабовского, Мезеновского, Ряснянского, Покровского, Славгородского сельских советов путем присоединения к Краснопольскому поселкового совету.