На Сумщине 385 новых случаев COVID-19

За среду зафиксировано 385 новых случаев.
В Украине 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 2993 человека; летальных случаев - 266; выздоровели - 13903 человека; осуществлено тестирований за сутки - 67142 (в частности методом ПЦР - 41279, методом ИФА - 25863).
За все время пандемии в Украине заболело - 858 714 человек; выздоровели - 465 021 человек; летальных исходов - 14 470; проведения ПЦР-тестов - 4917780.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.