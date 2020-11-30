На Сумщине 34611 случаев заболевания COVID-19: подробности На 10 декабря в Сумской области подтверждено 34611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 385 человек, из них в Сумах - 144, Шостке - 25, Конотопе - 2, Ромнах – 6, Ахтырке – 30, Глухове - 33, Лебедине - 7, Белопольский р-н - 1, Глуховский р-н - 10, Конотопский р-н - 3, Краснопольский – 2, Кролевецкий р-н - 39, Лебединский р-н - 1, Путивльский р-н - 4, Роменский – 10, Середина-Будский р-н - 20, Сумской р-н - 34, Тростянецкий – 5, Шосткинский – 3, Ямпольский р-н - 6).

От осложнений коронавирусной болезни за все время пандемии на Сумщине произошло 442 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Бурынский, Липоводолинский, Роменский районы – по 1).

Сейчас в области подтверждено выздоровление 20814 человек, из них за минувшие сутки - 986 (Сумы - 686, Шостка - 44, Конотоп - 12, Ромны - 50, Ахтырка - 2, Глухов – 12, Лебедин – 2, Белопольский р-н - 11, Бурынский р -н - 17, Великописаревский – 2, Глуховский – 4, Конотопский р-н - 38, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский – 5, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 5, Роменский р-н - 22, Сумской р-н - 6, Тростянецкий р-н - 45, Ямпольский р-н - 19).