В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео) 9 декабря в 16:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ» на ул. Братьев Лузан в г. Конотоп.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под панели приборов во время движения. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений водитель самостоятельно пытался потушить пламя имеющимся огнетушителем. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место, на тот момент огонь охватил панель приборов и передние сиденья, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все транспортное средство.

В 16:07 возгорание локализовали, а в 16:10 - потратив на тушение 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.