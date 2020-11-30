Конотопские юннаты просят помочь с продовольствием для лебедя-шипуна На Конотопскую станцию юных натуралистов на передержку в связи со сложными погодными условиями попал лебедь-шипун.

Юннаты просят всех неравнодушных помочь с едой для птицы (зерновые, комбикорм, мелкая рыба). Адрес: ул. Драгомирова, 18 (возле школы № 9), тел. 068-0706072, пишет 05447.com.ua.