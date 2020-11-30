У кого в Сумах сегодня сухие краны? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Кондратьева, 167/1, пр-т М. Лушпы, 43/2 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Пушкина, 20 (замена кранов горячей и холодной воды в квартире), ул. Табалы, 30 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Супруна, 10 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), пер. Красовицкого, 9 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире, ул. Новоместенская, 33 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 41, 37 (замена кранов горячей воды в квартирах).