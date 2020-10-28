От коронавируса умер бывший глава райгосадминистрации на Сумщине

Жизнь экс-чиновника забрала коронавирусная болезнь.
«Очень печально признавать, что такого мудрого, замечательного человека, талантливого руководителя уже нет среди нас...
Тростянецкий городской совет выражает искренние соболезнования семье и близким покойного.
Пусть земля будет пухом уважаемому Анатолию Петровичу, Господь примет его душу в Царствие.
Царство небесное! Вечный покой!», - говорится в сообщении.
Коллектив Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) выражает глубокие соболезнования родным и близким Воронкова Владимира Егоровича....
О смерти коллеги сообщила в Фейсбуке замдиректора гимназии № 1 Лариса Симоненко....
На 86-м году ушел из жизни Анатолий Федорович Смиянов....
Сегодня, 9 ноября, ушел из жизни генерал-майор милиции, глава Сумской областной ветеранской организации ОО «Ассоциация ветеранов МВД Украины» Петр Дяченко....
Сьогодні, 28 жовтня, помер колишній учитель і заступник гімназії № 1 Богдан Бережницький....