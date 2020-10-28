От коронавируса умер бывший глава райгосадминистрации на Сумщине Тростянецкая городской совет сообщил о смерти Шишканова Анатолия Петровича, который возглавлял Тростянецкую районную государственную администрацию с февраля 2012 по июль 2013 года.

Жизнь экс-чиновника забрала коронавирусная болезнь. «Очень печально признавать, что такого мудрого, замечательного человека, талантливого руководителя уже нет среди нас... Тростянецкий городской совет выражает искренние соболезнования семье и близким покойного. Пусть земля будет пухом уважаемому Анатолию Петровичу, Господь примет его душу в Царствие. Царство небесное! Вечный покой!», - говорится в сообщении.