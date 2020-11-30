Ахтырский пенсионер с российским удостоверением забыл на лавочке пистолет ТТ

Об этом сообщает Ахтырский городской портал со ссылкой на решение Ахтырского горрайонного суда.
Мужчина в суде пояснил, что вблизи с. Лутище Ахтырского района на расстоянии 500 метров вглубь леса с помощью металлоискателя нашел закопанный в землю полиэтиленовый пакет, в котором находился пистолет «ТТ» черного цвета, с магазином, снаряженным 7 патронами, три патрона и еще один магазин, снаряженный 7 патронами.
Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы данный пистолет является 7,62 мм пистолетом образца 1930/33 гг. конструкции Токарева, пригодный к стрельбе патронами калибра 7,62х25 мм, произведенный промышленным способом с последующей заменой штатной шпильки ударника самодельной, обработкой дульного среза ствола самодельным способом, а также заменой направляющей втулки, защелки магазина, наконечника, курица, спуска, затворной задержки с пружиной, магазина 7,62 мм пистолета образца 1930/33 гг. конструкции Токарева таким же деталями и частями другого экземпляра оружия.
Все найденные 7,62 мм патроны являются боевыми припасами и пригодны к стрельбе.
Мужчина носил в барсетке нарезное короткоствольное огнестрельное оружие и не собирался его сдавать. По крайней мере, в суде такого не заявлял. Но Ахтырский городской суд не увидел опасности для граждан рядом с такими «забывчивым» пенсионером.
Во всяком случаев мужчине присудили 3 года с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 (один) год.
Также по решению суда (1-кп / 583/408/20) стало известно, что же еще было в барсетке:
- удостоверение на имя обвиняемого, 1963 года рождения, выдано УСЗН АГР;
- водительское удостоверение Российской Федерации; водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- банковские карты ПриватБанка (карта для выплат);
- удостоверение личности Российской Федерации, выданное на имя обвиняемого;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу на имя обвиняемого;
- карточка физического лица налогоплательщика;
- квитанции «Укрпочты»;
- несколько фотографий;
- связка на металлическом кольце с двумя ключами, магнитом зеленого цвета, брелком в виде шара;
- монета золотого цвета с надписью «1896-1996 Георгий Жуков».