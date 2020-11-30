Ахтырский пенсионер с российским удостоверением забыл на лавочке пистолет ТТ Ахтырский пенсионер забыл на лавочке неподалеку от налоговой свою барсетку. Когда вернулся за ней, его ждала полиция.

Об этом сообщает Ахтырский городской портал со ссылкой на решение Ахтырского горрайонного суда.

Мужчина в суде пояснил, что вблизи с. Лутище Ахтырского района на расстоянии 500 метров вглубь леса с помощью металлоискателя нашел закопанный в землю полиэтиленовый пакет, в котором находился пистолет «ТТ» черного цвета, с магазином, снаряженным 7 патронами, три патрона и еще один магазин, снаряженный 7 патронами.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы данный пистолет является 7,62 мм пистолетом образца 1930/33 гг. конструкции Токарева, пригодный к стрельбе патронами калибра 7,62х25 мм, произведенный промышленным способом с последующей заменой штатной шпильки ударника самодельной, обработкой дульного среза ствола самодельным способом, а также заменой направляющей втулки, защелки магазина, наконечника, курица, спуска, затворной задержки с пружиной, магазина 7,62 мм пистолета образца 1930/33 гг. конструкции Токарева таким же деталями и частями другого экземпляра оружия.

Все найденные 7,62 мм патроны являются боевыми припасами и пригодны к стрельбе.

Мужчина носил в барсетке нарезное короткоствольное огнестрельное оружие и не собирался его сдавать. По крайней мере, в суде такого не заявлял. Но Ахтырский городской суд не увидел опасности для граждан рядом с такими «забывчивым» пенсионером.

Во всяком случаев мужчине присудили 3 года с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 (один) год.

Также по решению суда (1-кп / 583/408/20) стало известно, что же еще было в барсетке:

- удостоверение на имя обвиняемого, 1963 года рождения, выдано УСЗН АГР;

- водительское удостоверение Российской Федерации; водительское удостоверение;

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- банковские карты ПриватБанка (карта для выплат);

- удостоверение личности Российской Федерации, выданное на имя обвиняемого;

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу на имя обвиняемого;

- карточка физического лица налогоплательщика;

- квитанции «Укрпочты»;

- несколько фотографий;

- связка на металлическом кольце с двумя ключами, магнитом зеленого цвета, брелком в виде шара;

- монета золотого цвета с надписью «1896-1996 Георгий Жуков».