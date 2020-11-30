На синоде УПЦ решили канонизировать настоятеля Ахтырской обители, расстрелянного большевиками 9 декабря на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП), которое состоялось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, принято решение о причислении к лику местночтимых святых игумена Свято-Троицкого Ахтырского монастыря архимандрита Аристарха (Ситало) (умер в 1919 г.).

Архимандрит Аристарх (Ситало), настоятель Ахтырской обители, в 1919 году был расстрелян большевиками 5 (18) июля 1919 года.