В Сумском педуниверситете выбрали ректора

Участие в голосовании приняли 429 избирателей, что составляет 88% от общего количества.
Претендентами на должность ректора были:
- Жучок Анатолий Владимирович - заведующий кафедрой алгебры и системного анализа Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор физико-математических наук, профессор;
- Лянной Юрий Олегович - и.о. ректора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, доктор педагогических наук, профессор;
По результатам голосования ректором университета избран Лянной Юрий Олегович, который набрал 387 голосов избирателей, что составляет 79,5% от общего количества.