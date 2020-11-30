«єМалятко»: базовий комплекс послуг при народженні через єдиний контакт вже на Сумщині Відтепер у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) громадяни можуть замовити прогресивний сервіс «єМалятко».

За однією заявою новоспечені батьки отримають наступні послуги: проведення державної реєстрації народження; визначення походження дитини; реєстрації місця проживання дитини; призначення державної допомоги при народженні дитини; призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я; реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

До речі, оцінити переваги сучасного сервісу, який запрацював на Сумщині нещодавно у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, вже встигли 11 родин.