Сумские дорожники закупились на 20 млн грн Новая техника КП «Дорремстрой» зарегистрирована и готова к работе.

Новая техника, которая недавно прибыла на КП «Дорремстрой», уже прошла регистрацию, получила номера и подготовлена к эксплуатации, сообщает сайт предприятия.

Парк спецтехники постоянно обновляется за счет собственных средств предприятия. На этот раз приобретены автогрейдер, погрузчик JCB, пять самосвалов МАЗ, экскаватор JCB в комплекте с навесным оборудованием и бульдозер на общую сумму 20,4 млн грн.

Для оперативной регистрации новых транспортных средств предприятие воспользовалось соответствующим сервисом в управлении «Центр предоставления административных услуг в г.Сумы» Сумского городского совета.