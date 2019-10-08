Сумские дорожники закупились на 20 млн грн

Новая техника, которая недавно прибыла на КП «Дорремстрой», уже прошла регистрацию, получила номера и подготовлена к эксплуатации, сообщает сайт предприятия.
Парк спецтехники постоянно обновляется за счет собственных средств предприятия. На этот раз приобретены автогрейдер, погрузчик JCB, пять самосвалов МАЗ, экскаватор JCB в комплекте с навесным оборудованием и бульдозер на общую сумму 20,4 млн грн.
Для оперативной регистрации новых транспортных средств предприятие воспользовалось соответствующим сервисом в управлении «Центр предоставления административных услуг в г.Сумы» Сумского городского совета.
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