Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46328

На Сумщине поймали четырех контрабандистов

Прошлой ночью в Глуховском районе сотрудники Госпогранслужбы Украины разоблачили подготовку к контрабандной деятельности на российско-украинской границе.

Участковый инспектор пограничной службы сообщил в подразделение о подозрительном внедорожнике «Jeep», которым из населенного пункта Ходино направлялись в сторону государственной границы.

Группа реагирования, которая выбыла на место возможного нарушения, обнаружила признаки подготовки к незаконному перемещению через границу товаров с российской и украинской стороны. Рядом с инженерными препятствиями находились деревянные трапы, с помощью которых нарушители, скорее всего, планировали преодолеть заградительный забор. Неподалеку находились два мешка со снегом, которым, скорее всего, контрабандисты хотели скрыть следы.

Неподалеку от внедорожника и трапов пограничники нашли мужчину, который лежал на земле, чтобы его не заметили.

Следы от границы вывели еще на один автомобиль, который находился на окраине населенного пункта Ходино. В салоне «УАЗа» находились два гражданина Украины без документов. Во время дальнейших поисковых действий один из нарядов обнаружил на окраине соседнего села Волковка внедорожник «Chevrolet Niva», водитель которого не выполнил законные требования правоохранителей об остановке транспортного средства. Автомобиль-беглец, которым управлял гражданин Украины, пограничники с сотрудниками Нацполиции догнали и остановили только в соседнем, Путивльском, районе.

Сейчас четырех граждан Украины задержали для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима на них будут составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Кроме этого, на водителя автомобиля «Chevrolet Niva», который совершил неповиновение законному требованию пограничного наряда об остановке транспортного средства, составлены материалы по ст. 185-10 КУоАП. Автомобиль марки «Jeep» передан работникам полиции, а «УАЗ» - доставлены в пограничное подразделение.

Право

Новости

Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда
Сегодня 13:08
На Сумщине 34611 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:44
Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят? 1
Вчера 18:05
Губернатор Сумщины хочет уволить своего первого зама
Сегодня 14:04
В Хозяйственном суде Сумщины кончились деньги на марки
Сегодня 13:44
На Сумщине пытались подкупить пограничника за нелегальный перевоз товаров
Сегодня 13:29
В Сумах произошло ДТП на перекрестке
Сегодня 13:27
На Сумщине полицейские изъяли 8 мешков конопли
Сегодня 13:22
Губернатор Сумщины проводит первую пресс-конференцию онлайн
Сегодня 13:19
На Сумщине привлекли к ответственности мужчину, который споил двух подростков
Сегодня 13:00
В Сумах взяли под стражу подозреваемого, ранившего ножом собутыльника
Сегодня 12:53
На Сумщине поймали четырех контрабандистов
Сегодня 12:46
view counter

Статьи

У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
Сегодня 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
Вчера 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
Вчера 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.