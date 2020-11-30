На Сумщине поймали четырех контрабандистов Прошлой ночью в Глуховском районе сотрудники Госпогранслужбы Украины разоблачили подготовку к контрабандной деятельности на российско-украинской границе.

Участковый инспектор пограничной службы сообщил в подразделение о подозрительном внедорожнике «Jeep», которым из населенного пункта Ходино направлялись в сторону государственной границы.

Группа реагирования, которая выбыла на место возможного нарушения, обнаружила признаки подготовки к незаконному перемещению через границу товаров с российской и украинской стороны. Рядом с инженерными препятствиями находились деревянные трапы, с помощью которых нарушители, скорее всего, планировали преодолеть заградительный забор. Неподалеку находились два мешка со снегом, которым, скорее всего, контрабандисты хотели скрыть следы.

Неподалеку от внедорожника и трапов пограничники нашли мужчину, который лежал на земле, чтобы его не заметили.

Следы от границы вывели еще на один автомобиль, который находился на окраине населенного пункта Ходино. В салоне «УАЗа» находились два гражданина Украины без документов. Во время дальнейших поисковых действий один из нарядов обнаружил на окраине соседнего села Волковка внедорожник «Chevrolet Niva», водитель которого не выполнил законные требования правоохранителей об остановке транспортного средства. Автомобиль-беглец, которым управлял гражданин Украины, пограничники с сотрудниками Нацполиции догнали и остановили только в соседнем, Путивльском, районе.

Сейчас четырех граждан Украины задержали для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима на них будут составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Кроме этого, на водителя автомобиля «Chevrolet Niva», который совершил неповиновение законному требованию пограничного наряда об остановке транспортного средства, составлены материалы по ст. 185-10 КУоАП. Автомобиль марки «Jeep» передан работникам полиции, а «УАЗ» - доставлены в пограничное подразделение.