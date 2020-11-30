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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53241

В Сумах взяли под стражу подозреваемого, ранившего ножом собутыльника

По ходатайству Сумской местной прокуратуры 40-летнему подозреваемому, который ранил ножом товарища, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 4 декабря 2020 года в г. Сумы. Тогда патрульные роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о совершении грабежа на улице Харьковской. Прибыв по вызову, полицейские выяснили, что пострадавший получил два удара ножом дома - во время распития спиртных напитков с другом. Для оказания квалифицированной медицинской помощи 36-летний мужчина с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован в больницу. Тем временем правоохранители задержали его товарища, причастного к нанесению телесных повреждений.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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