На Сумщине привлекли к ответственности мужчину, который споил двух подростков В Шостке в палату интенсивной терапии из-за острой алкогольной интоксикации попали двое местных подростков в возрасте 12-ти и 14-ти лет.

Сообщение о двух подростках, которые находились в одном из общежитий города в состоянии сильного алкогольного опьянения, в полицию поступило от фельдшера бригады «скорой помощи». По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и ювенальные полицейские.

Правоохранители выяснили - ребятам 12 и 14 лет, они местные. Медики доставили подростков в больницу, где оказали им необходимую помощь. А уже на следующий день со школьниками пообщались ювенальные полицейские.

По словам несовершеннолетних, они гуляли по городу, когда встретили знакомого мужчину. Тот купил спиртное, и они вместе пошли в общежитие употреблять алкоголь.

Опираясь на рассказ подростков, правоохранители установили мужчину, который своими действиями довел несовершеннолетних до состояния опьянения. Им оказался 27-летний житель Шостки. Мужчина свою вину признал, пояснив, что парни якобы сами уговорили купить им спиртное. Он выпил с ними несколько рюмок и ушел, оставив их самих с недопитым бутылкой.

Полицейские уже составили на мужчину административный протокол по ст. 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения». Ему придется заплатить немалый штраф.

Кроме того, правоохранители пообщались и с родителями обоих подростков. Полицейские решают вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.