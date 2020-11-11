Губернатор Сумщины проводит первую пресс-конференцию онлайн Сегодня, 10 декабря, спустя две недели после назначения глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома проводит свою первую пресс-конференцию.

Пресс-конференция проходит в Microsoft Teams.

«Я уже две недели работаю в Сумской и могу сделать определенные выводы о состоянии дел в области», - отметил глава облгосадминистрации. Для этого есть и экономический и человеческий потенциал, осталось только это сделать».

Среди главных тем разговора Василия Хомы с журналистами - необходимость принятия Стратегии развития Сумской области 2021-2027 годы.

Также глава облгосадминистрации рассказал о внедрении в области реформы децентрализации, ремонте школ, детских садов, дорог в области, происходящих в рамках программы «Большая стройка», инициированной Президентом Украины Владимира Зеленского, и о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним: предыдущий губернатор Роман Грищенко свою первую пресс-конференцию давал в Скайпе.