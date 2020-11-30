На Сумщине полицейские изъяли 8 мешков конопли Восемь мешков растений конопли и около половины килограмма уже приготовленной к употреблению марихуаны изъяли сегодня правоохранители дома у 47-летнего жителя Роменского района.

Разоблачили мужчину сотрудники Роменского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры по силовой поддержке спецподразделения «КОРД» Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

В ходе обыска домовладения мужчины, кроме восьми мешков с растениями конопли и полкило уже измельченной марихуаны, правоохранители нашли еще около килограмма соцветий конопли, а также самодельное устройство для курения каннабиса. Все эти вещества и вещи гражданин хранил в доме и в хозяйственных помещениях.

Все «находки» полицейские изъяли и направили на экспертные исследования.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.