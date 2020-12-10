В Сумах произошло ДТП на перекрестке Сегодня, 10 декабря, около полудня произошло ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

Водители автомобилей BMW X5 и Daewoo Lanos пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол, сообщает патрульная полиция Сумщины.