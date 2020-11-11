Губернатор Сумщины хочет уволить своего первого зама

Он сообщил, что собирается уволить первого заместителя Сергея Банникова
«Уже направил документы на увольнение», - сообщил он.
Что касается Сергея Пахольчука, то еще будет некоторое время для оценки его деятельности.
«Пахольчук - профессионал, посмотрю, приму решение через некоторое время», - сказал чиновник.
На месте Виталия Максименко губернатор хотел бы видеть более мощного человека.
«Направление очень непростое - экономика», - считает губернатор.
По главе аппарата Сумской ОГА Игорю Кальченко претензий нет, но есть некоторые замечания. «Мы будем пересматривать регламент работы Сумской ОГА, хотим организовать его по-другому. Если будет понимание, то очень хорошо», - подытожил губернатор.
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