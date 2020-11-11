Губернатор Сумщины хочет уволить своего первого зама Во время пресс-конференции глава Сумской ОГА Василий Хома ответил на вопрос о своих заместителях.

Он сообщил, что собирается уволить первого заместителя Сергея Банникова

«Уже направил документы на увольнение», - сообщил он.

Что касается Сергея Пахольчука, то еще будет некоторое время для оценки его деятельности.

«Пахольчук - профессионал, посмотрю, приму решение через некоторое время», - сказал чиновник.

На месте Виталия Максименко губернатор хотел бы видеть более мощного человека.

«Направление очень непростое - экономика», - считает губернатор.

По главе аппарата Сумской ОГА Игорю Кальченко претензий нет, но есть некоторые замечания. «Мы будем пересматривать регламент работы Сумской ОГА, хотим организовать его по-другому. Если будет понимание, то очень хорошо», - подытожил губернатор.