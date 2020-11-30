В Сумах поймали группу наркоторговцев (+видео) Изъято более 4 кг вещества растительного происхождения и почти 500 г вещества, похожего на амфетамин.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность группы наркоторговцев, у которых изъято более 4 кг вещества растительного происхождения и почти 500 г вещества, похожего на амфетамин (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, 25-летний житель г. Сумы организовал группу лиц, участники которой занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Наркторговцы создали канал в мессенджере, через который получали заказ. После оплаты на карточку заказчику высылали фото места с «закладкой». Установлено не менее 8 участников группы, каждый из которых выполнял свои функции - администрирование канала в мессенджере, расфасовка наркотиков, «закладки» и другие.

9 и 10 декабря правоохранители провели 11 санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. У организатора и двух его сообщников изъято более 4 кг вещества растительного происхождения, похожего на каннабис, и почти 500 г порошкообразного вещества, похожего на амфетамин. Часть запрещенных веществ уже была расфасована для «закладок». Сейчас трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В то же время следствие продолжается, решается вопрос о привлечении к ответственности еще 5 сообщников задержанных, а также устанавливаются каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ.

Противоправную деятельность группы пресечена сотрудниками Управления противодействия наркопреступности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.