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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18257

На Сумщине один участковый будет обслуживать 23 села (видео)

Создание и открытие станции стало возможным благодаря совместным усилиям Чернетчинской объединенной территориальной громады и руководства полиции области.

Расположена станция в селе Пологи на Ахтырщине, и будет обслуживать 23 села, в которых проживают 10 тыс. населения. Сегодня же, во время торжественного открытия полицейской станции, заместитель начальника ГУНП Николай Худенко представил жителям Чернетчинской ОТГ полицейского офицера громады - старшего лейтенанта полиции Виктора Кварта. Именно он победил в конкурсном отборе, успешно закончил обучение в Днепропетровском университете внутренних дел и получил соответствующий сертификат.

По словам Николая Худенко, на Ахтырщине такая станция в рамках проекта «Полицейский офицер общества» открывается впервые.

Как отметил заместитель начальника ГУНП области, для успешной громады нужно качественное образование, медицина, культура и т.д. Однако самое главное - это безопасность ее жителей. Теперь, с началом работы станции, полицейский будет и жить, и работать на территории громады. А значит - постоянно держать под контролем криминогенную ситуацию и быстрее реагировать на сообщения местных жителей. Чтобы местный «участковый» мог оперативно выезжать на вызовы, заместитель начальника ГУНП Николай Худенко передал ему в пользование новенькое служебное авто. Вручая ключи от машины, он пожелал полицейскому офицеру успехов в работе и приобрести заслуженный авторитет и уважения среди людей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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