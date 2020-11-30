На Сумщине один участковый будет обслуживать 23 села (видео) Создание и открытие станции стало возможным благодаря совместным усилиям Чернетчинской объединенной территориальной громады и руководства полиции области.

Расположена станция в селе Пологи на Ахтырщине, и будет обслуживать 23 села, в которых проживают 10 тыс. населения. Сегодня же, во время торжественного открытия полицейской станции, заместитель начальника ГУНП Николай Худенко представил жителям Чернетчинской ОТГ полицейского офицера громады - старшего лейтенанта полиции Виктора Кварта. Именно он победил в конкурсном отборе, успешно закончил обучение в Днепропетровском университете внутренних дел и получил соответствующий сертификат.

По словам Николая Худенко, на Ахтырщине такая станция в рамках проекта «Полицейский офицер общества» открывается впервые.

Как отметил заместитель начальника ГУНП области, для успешной громады нужно качественное образование, медицина, культура и т.д. Однако самое главное - это безопасность ее жителей. Теперь, с началом работы станции, полицейский будет и жить, и работать на территории громады. А значит - постоянно держать под контролем криминогенную ситуацию и быстрее реагировать на сообщения местных жителей. Чтобы местный «участковый» мог оперативно выезжать на вызовы, заместитель начальника ГУНП Николай Худенко передал ему в пользование новенькое служебное авто. Вручая ключи от машины, он пожелал полицейскому офицеру успехов в работе и приобрести заслуженный авторитет и уважения среди людей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.