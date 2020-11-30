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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27227

В бюджете Сумщины дыра в 107 милионов

Бюджет Сумщины в 2020 году будет недовыполнен на 107 млн гривен.

Об этом на пресс конференции рассказал глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома, пишет Суспільне.

«Это в основном по налогу на доходы физических лиц, недовыполнение по налогу на прибыль, рентных платежей», - отметил он.

Также сказал, как будут рассчитывать бюджет на 2021: «Будет формироваться с учетом недополученной по общему и специальному фонду».

Хома остановился на медицинской отрасли: «Медицина получает средства в основном от НСЗУ, но будут субвенции. Они будут направляться на совершенствование материальной базы, увеличение койкомест».

Также, по его словам, останутся субвенции для онкобольных пациентов и людей с сахарным диабетом.

«Показатели обсуждаются, и когда будет госбюджет, мы получим окончательные цифры. Думаю, на 18 декабря планируем выйти на утверждение областного бюджета и программы социально-экономического развития», - сказал Хома.

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