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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині оголосили Другий конкурс шкільних видань

Другий конкурс шкільних видань Сумщини оголосила головний організатор медіазмагань громадська організація «МедіаКомпас», що реалізує цей проект за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Як і попереднього року, коли конкурс проводився вперше, здійснюється він у партнерстві з громадською організацією «Сумський прес-клуб», кафедрою журналістики та філології Сумського державного університету, за підтримки Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Голова «Медіакомпасу», доктор філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри журналістики та філології Сумського державного університету Олена Ткаченко, яка є співголовою організаційного комітету заходу, переконана: проведення таких конкурсів у наш непростий час викривлення медіапростору дає можливість поширювати медіаграмотність серед шкільного загалу. Ще одна мета конкурсу – профорієнтаційна робота щодо фаху журналіста.

«Раніше, декілька років поспіль, знання з медіаосвіти допомагав поширювати обласний і всеукраїнський турніри юних журналістів, до яких ми долучалися, – говорить Олена Ткаченко. – Також ми активно співпрацювали з учителями області, передаючи знання зі сфери медіа. Сьогодні, у час пандемії, всі перейшли переважно на онлайн спілкування. Але, вважаємо, це не завадить проведенню другого конкурсу. Адже перший залишив найкращі враження».

Отже, для мінімізації карантинних ризиків конкурс шкільних видань буде проведено в онлайн-форматі: від надсилання робіт, консультування, проведення майстер-класів до відзначення  переможців. У разі зміни карантинного режиму, зазначено в Положенні, та можливості проведення підсумкового заходу офлайн, про це буде додатково повідомлено учасникам.

До речі, пандемія додала ще одну номінацію конкурсу. Це так звана  «пріоритетна тема» для тематичного чи креативного випуску шкільних видань: «Карантин – Дистанційне навчання».

Конкурс розпочинається. На нього потрібно пропонувати випуски газет, аудіо та відео передач, стрічок новин або матеріалів на сайтах, що створені зусиллями учнів і опубліковані або пролунали в ефірі з 1 вересня 2020 до 1 квітня 2021 року.

Оргкомітет наголошує: сторінки в соціальних мережах не розглядаються як видання, а відтак не прийматимуться до розгляду.

Учасниками конкурсу можуть стати всі заклади загальної середньої освіти Сумської області.

Минулого року 22 претенденти подалися на змагання, до розгляду було прийняте 21 видання. Цього року оргкомітет, співголовою якого є також директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова, сподівається на більшу кількість учасників.

Детально про умови конкурсу – в Положенні про нього.

 
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