Из 18 глав райгосадминистраций на Сумщине будут выбрать 5 лучших Глава Сумкой облгосадминистрации Василий Хома во время пресс конференции сообщил, что уже провел предварительные встречи с руководителями районов, народными депутатами от Сумщины и общественностью для того, чтобы выбрать кандидатуры, которые будут представлены на утверждение Президенту Украины и со временем возглавят 5 укрупненных районов Сумщины.

«Мне важно услышать мнение местного бизнеса, общественности, всех тех, кто работал с Сумской областной государственной администрацией», - отметил Василий Хома. На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе работников райгосадминистраций, которые теряют работу, глава облгосадминистрации ответил, что в объединенных территориальных громадах сегодня создаются профильные структурные подразделения. Им необходимы квалифицированные кадры, поэтому объединены громады могут взять на работу работников райгосадминистраций, которые ликвидируются. Вакансий будет даже больше, чем уволенных государственных служащих.