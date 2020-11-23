Из 18 глав райгосадминистраций на Сумщине будут выбрать 5 лучших

«Мне важно услышать мнение местного бизнеса, общественности, всех тех, кто работал с Сумской областной государственной администрацией», - отметил Василий Хома.
На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе работников райгосадминистраций, которые теряют работу, глава облгосадминистрации ответил, что в объединенных территориальных громадах сегодня создаются профильные структурные подразделения. Им необходимы квалифицированные кадры, поэтому объединены громады могут взять на работу работников райгосадминистраций, которые ликвидируются. Вакансий будет даже больше, чем уволенных государственных служащих.
Глава Сумской ОГА Василий Хома считает, что стратегию развития области на 2021-2027 годы необходимо принять за основу, а затем доработать....
Во время пресс-конференции глава Сумской ОГА Василий Хома ответил на вопрос о своих заместителях....
Сегодня, 10 декабря, спустя две недели после назначения глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома проводит свою первую пресс-конференцию....
На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация кандидата в главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы....
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Сумской облгосадминистрации. Им стал Василий Хома....