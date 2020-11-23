Стратегию развития Сумщины будут дорабатывать Глава Сумской ОГА Василий Хома считает, что стратегию развития области на 2021-2027 годы необходимо принять за основу, а затем доработать.

Во время пресс конференции чиновник отметил, что проект Стратегии регионального развития Сумской области до 2027 года не имеет многих направлений, которые крайне необходимы для развития региона.

Проект Стратегии будет внесен на сессию областного совета, чтобы принять его за основу. Это важнейший вопрос для дальнейшего развития региона.

По словам Василия Хомы, Стратегию развития области на 2021-2027 годы необходимо будет дополнить, так как в ней отсутствуют такие важные составляющие, как урбанистический развитие, экологические вопросы, патриотическое воспитание, развитие IT-сферы.

«В таком виде, как сегодня, Стратегия не дает полного представления о потенциале Сумщины. Поэтому Сумской областной государственной администрацией совместно с депутатами Сумского областного совета, учеными, экспертами и представителями общественности будет создана рабочая группа, которая должна доработать Стратегию», - отметил Василий Хома.

Глава облгосадминистрации сообщил также, что на утверждение сессии областного совета 18 декабря планируется представление проекта областного бюджета и Программы экономического и социального развития Сумской области на 2021 год.