Железнодорожное сообщение во время локдауна не будет ограничено Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать.

«Укрзалізниця» обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

«Укрзалізниця» приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. «Укрзалізниця» как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которіе доезжают в больницы железной дорогой», - отметил член правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Железнодорожники призывают пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просят обращаться в контакт-центр: 800-50-3111.

Напомним, Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.