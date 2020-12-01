Сумські поліцейські долучились до всеукраїнського онлайн-уроку «Права та обов’язки дитини» Щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».

Мета акції – привернення уваги громадськості до актуальних для суспільства проблем стосовно подолання насильства. Захід поєднав правоохоронців, науковців, освітян та учнів з різних областей України.

Організаторами онлайн-уроку стали заступник начальника ГУНП в Сумській області полковник поліції Микола Худенко та ректор Донецького юридичного інституту МВС України полковник поліції Сергій Вітвіцький.

У свою чергу, до он-лайн уроку долучилися керівники підрозділів ювенальної превенції ГУНП в Сумській області Сергій Тарасенко, ГУНП в Донецькій області Катерина Шнейдер, ГУНП в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. Працівники різних факультетів Донецького юридичного інституту МВС України стали спікерами Всеукраїнського онлайн-уроку права, темою якого стала «Права та обов’язки дитини».

На протязі онлайн-уроку відбулося обговорення актуальних тем забезпечення прав дитини, а саме: правовий статус дитини, цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх, інформаційна безпека дітей.

«Інформація, яка прозвучала у розмові, буде цікава і корисна дітям, які в майбутньому бажають стати поліцейськими, бажають навчатися в закладах системи Національної поліції та МВС України. Деякі моменти було корисно почути і нам для використання поліцією у практичній діяльності» - зазначає Микола Худенко, заступник начальника ГУНП у Сумській області.

Кожен виступ спікерів онлайн-уроку актуалізував знання дітей щодо своїх прав та обов’язків, спонукав учнів, учасників заходу, до активної пізнавальної діяльності.

Онлайн-урок «Права та обов’язки дитини» поєднав правоохоронців, науковців, освітян та учнів з різних областей України з метою інформування молоді про їх правовий статус у суспільстві, популяризації професії правоохоронців та обговорити заходи з правопросвітницької діяльності.

Відділ комунікації поліції Сумської області