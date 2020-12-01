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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37376

Кто теперь будет руководить Конотопом (видео)

Ситуацию, которая сложилась в городе после первой сессии вновь избранных депутатов, прокомментировал в своем стриме экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Полномочия свои я уже не выполняю со вторника. Кабинет свой оставляю, документы предают и самое главное - ключи от города, эти две печати: исполнительного комитета и Конотопского городского совета. Сегодня, можно сказать, последний день, когда я нахожусь в этом кабинете», - пояснил Семенихин.

Также он прокомментировал ситуацию относительно расстановки политических сил в Конотопской городском совете, пишет Голос Конотопа.

«У нас в совете образовалась коалиция, состоящая из ОПЗЖ, БПП, "За майбутнє", "Зе-команда" и «Батькивщина». Они выбрали человека, который будет вести все наши дела временно - представителя от ОПЗЖ. Мы предлагали представителя от свободы Татьяну Иноземцеву, или же Тараса Омельченко от ЕС. К нашему предложению не прислушались.

Наш город должен жить, должен кто-то быть подписантом, даже нужно подписывать тот же инсулин, чтобы выдавать его людям. Мы не поддержали представителя ОПЗЖ. Это Любовь Дубовик. Я надеюсь, что она не нарубит дров. Она имеет адекватность. Но мы разочарованы такой расстановкой политических сил. Теперь городом Конотоп правит ОПЗЖ. Выборы будут 24 января, и хочу подтвердить, что я буду в них участвовать в качестве кандидата. Я хочу, чтобы наш город осталось в Украине.

Мы имеем 4 человека в районном совете, и 11 в городском совете. Мы будем голосовать за бюджет, но за те предложения, которые мы будем вносить. Мы настроены на конструктив. Выборы городского головы мы выиграем, я уверен, что все будет хорошо», - сказал Семенихин.

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