Ремонтні роботи приймальних відділень у лікарнях Сумщини мають бути завершені до кінця року Голова облдержадміністрації Василь Хома, розповідаючи журналістам про реалізацію на Сумщині програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, наголосив на необхідності завершення всіх ремонтних робіт у приймальних відділеннях медичних закладів.

«Я інспектував на минулому тижні хід проведення ремонтних робіт у приймальних відділеннях деяких місцевих лікарень. І цілком впевнений, ми зробимо все можливе, щоб ремонти у цих відділеннях були виконані до кінця року», – зазначив Василь Хома.

Очільник області також розповів, що дуже задоволений ставленням лікарів Сумщини до пацієнтів, їхньою самовідданою працею.

Довідково. Наразі здійснюються капітальні ремонти та реконструкції приймальних відділень у таких лікарнях області: Конотопська ЦРЛ, Охтирська ЦРЛ, Роменська ЦРЛ, Шосткинська ЦРЛ, Глухівська міська лікарня, Сумська центральна міська клінічна лікарня (приміщення для розміщення відділення невідкладної допомоги), Сумська обласна клінічна лікарня (перепланування та реконструкція приміщень лікувального корпусу №1).

Загальна кошторисна вартість усіх об’єктів становить майже 86, 6 млн гривень.

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