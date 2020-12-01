Керівництво облдержадміністрації перевірило стан електромереж у «ковідних» лікарнях області Голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома наполягає, щоб всі лікарні області мали стабільне електропостачання, аби забезпечити безперебійну експлуатацію кисневих станцій та балонів, а також генераторів. Це обладнання життєво необхідне для кисневозалежних пацієнтів з COVID-19.

«Усі лікарні на Сумщині повинні мати автономне джерело живлення, що мають працювати на відмінно. Це питання – під моїм особистим контролем. У час пандемії COVID-19 не маємо права допустити службової халатності», – зауважив голова облдержадміністрації Василь Хома.

За його дорученням на Сумщині було перевірено, наскільки надійно і стабільно працюють електричні мережі в лікарнях області. Адже додаткове сучасне медичне та діагностичне обладнання, що встановлюється у лікувальних закладах, потребує більш потужного енергоживлення.

«Наразі за результатами перевірки місцевих лікарень ми чітко розуміємо, в яких закладах потрібно підсилити напругу, – повідомив голова облдержадміністрації. – Тому ці медзаклади будуть переведені з третьої та другої категорії електропостачання до першої категорії. А це означає, що у разі аварійної ситуації з відключенням електроенергії, спрацьовуватиме автоматика і через одну-дві секунди запускатиметься нова лінія електромережі».

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