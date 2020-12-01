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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21380

Что задекларировал новый глава Сумского облсовета?

Глава Сумского облсовета Виктор Федорченко подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции декларацию о доходах.

Согласно ей, Виктор Федорченко в прошлом году заработал всего 240 тыс. грн в своем собственном ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» и 72 тыс. грн пенсии. Его жена Людмила заработала чуть больше – почти 249 тыс. грн тоже в своем ООО Производственное предприятие «ИНВЕСТСЕРВИС-ФЛ» и 56 тыс. грн пенсии.

Из наличных активов Виктор Федорченко показал 130 тыс. долларов и 2,5 млн грн, его жена – 70 тыс. долларов и 1,8 млн грн. В банке они держат 283 и 46 тыс. грн соответственно.

Виктор Федорченко владеет домом в Сумах на 137 кв. м,11,8 га земли в Песчаном и 380 кв. м в Сумах. Его жена имеет две квартиры – 62 кв. м. и 457 кв. м. В последней и прописана чета Федорченко.

В собственности у Виктора Федорченко нет авто, но они с женой пользуются «Мерседесами», записанными на его компанию: он ездит на MERCEDES-BENZ G 500 2018 г.в. почти за 6 млн грн, она – на MERCEDES-BENZ GLC 220D 2019 г.в. за 1,5 млн грн. (Помнится предыдущий глава облсовета Владимир Токарь тоже любил дорогие «Мерседесы», но у него был максимум за 3 млн грн).

Виктор Федорченко также декларирует 0,7389% корпоративных прав на ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко», что составляет 2,8 млн грн. Его жена 99% ООО Производственное предприятие «ИНВЕСТСЕРВИС-ФЛ» - 37 тыс. грн. Также Людмила Федорченко является конечным бенефициаром 5 фирм, в том числе и ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко».

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