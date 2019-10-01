Взрыв на заводе «Гуала Кложерс» в Сумах: в суде слушали свидетеля В Заречном райсуде Сум сегодня, 10 декабря, слушали свидетеля по делу о взрыве на заводе «Гуала Кложерс Украина». Тогда шесть человек получили телесные повреждения.

В нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью обвиняют начальника службы охраны труда. На этом заседании слушали директора общества «Экосистема». Это предприятие, которое последние 5 лет сотрудничает с заводом «Гуала», отбирало образцы загрязняющих веществ в выбросах от источников загрязнителей атмосферы, пишет Суспільне.

«Для помощи мной было предложено помощника Аблеева Алексея Германовича. В то время, когда я ехал туда, мне позвонила жена Алексея Аблеева и сказала, что что-то произошло с ее мужем, какое-то событие. Я забрал ее машиной - и мы приехали на улицу Линейную. Там стояли кареты скорой, были спасатели. Мы поняли, что произошла какая-то авария», - сказал директор ООО «Экосистема» Сергей Сидоренко.

Защитник Андрей Шестов поставил вопрос свидетелю: «Какой порядок проведения этих работ? Для чего нужно именно два человека?».

«ДСТУ этого не регламентирует. Там просто есть пункт, который говорит, что рекомендуется выполнять не менее чем двумя лицами. Это чисто физически удобно: нужно включить приборы, контролировать несколько параметров», - ответил Сидоренко.

«Можете объяснить суду, почему вы не использовали труд официально трудоустроенного у вас работника, а пригласили не устроенное лицо?», - спросил представитель потерпевшего Сергей Рыжов.

На что Сидоренко отметил: «Потому что я намеревался в дальнейшем пригласить на работу Алексея».

Рассмотрение дела продолжат 29 декабря. Тогда прокурор предложил слушать другого свидетеля.