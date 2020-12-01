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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55138

На Сумщине прокуратура хочет вернуть 92 га земли стоимостью 15 млн грн

Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании договора о предоставлении услуг недействительным и обязательствах освободить земельный участок площадью 92 га и стоимостью 15 млн грн.

Прокуратурой установлено, что указанный договор об оказании услуг, а именно выполнение сельскохозяйственных работ, заключен в мае 2020 года между частным акционерным обществом и медицинским учреждением. Однако заключенный договор по своей правовой сути является скрытым договором аренды земли. Более того, он заключен с нарушением земельного законодательства, поскольку земельный участок, расположенный на территории Чернетчинского сельского совета, передан неправомочным субъектом, который не наделен полномочиями распоряжаться земельными участками.

Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентный орган в разумные сроки в суд не обращался. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура.

В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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