В Сумах отмечают первый день Хануки Сегодня, 10 декабря, в Сумах торжественно отметили еврейский праздник Хануки.

Уже традиционно он начался с церемонии зажжения семисвечника. Первую свечу по случаю праздника Хануки зажгли местные представители еврейской общины вместе с главой облгосадминистрации Василием Хомой.

«Сегодняшний праздник подчеркивает, что свет и добро всегда побеждают. Хочется, чтобы этот тысячелетний праздник был праздником всех людей. Важно, чтобы в душе каждого из нас пылала эта свеча, которая освещала бы добрые дела и намерения каждого человека. Я поздравляю общину с праздником и желаю уверенно продолжать свой путь», - отметил Василий Хома.

Главный раввин Ехиел Левитанский рассказал о традиции празднования 8-дневного праздника и о том, что он символизирует. В эти дни, говорил раввин, следует ежедневно пытаться сделать какое-то доброе дело и обязательно - кому-то помочь. Этими добрыми делами можно наполнить свою жизнь светом, зажечь в нем небольшую собственную искру.

Уже 16 лет подряд в центре Сум отмечают праздник Хануки, праздник света и добра, которое побуждает к добрым действиям.