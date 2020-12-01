В Сумах водитель на глазах у патрульных чуть не сбил пешеходов на переходе (видео) Водитель создал аварийную обстановку, не предоставив преимущества в движении пешеходам.

ЧП произошло на улице Вячеслава Чорновила. Патрульные остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы предоставить преимущество в движении пешеходам, которые намеревались перейти проезжую часть. Но дойдя до половины дороги, пешеходам пришлось резко остановиться, а потом и вовсе отскочить назад. Ведь мимо, не сбавляя скорости, проехал водитель автомобиля Volkswagen. К счастью, обошлось без трагических последствий.

Водителя же транспортного средства Volkswagen стражи порядка без внимания не оставили. Инспекторы сразу же его остановили. На 57-летнего мужчину патрульные составили два административных материалы: по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе) и ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки) КоАП.