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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:22589

В Сумах определили лучших учителей

На сцене МЦ «Романтика» приветствовали победителей городского конкурса «Учитель года - 2021».

Дипломами победителей I (зонального) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021» в номинации «Украинский язык и литература» наградили учителя ССШ № 1 Юлию Плужник, в номинации «Математика» - учителя ССШ № 7 Елену Вакуленко, в номинации «Трудовое обучение» - учителя ССШ № 7 Елену Звягольскую. Остальные - получили дипломы участников и лауреатов.

Победителям вручили цветы, сертификаты на сумму 1,5 тыс. грн от городской организации профсоюза и ценные подарки от управления образования и науки получили 12 учителей, в трех номинациях дистанционно прошли три конкурсных испытания: дистанционный урок, мастер-класс и тестирования.

Кроме этого, на педагогов ждать дополнительное материальное поощрение - лауреаты конкурса получат премию в размере 100% от должностного оклада, участники - 75%.

Областной этап Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021», который планируют на январь, - состоится, а вот организация национального пока под вопросом, сообщила директор департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации Виктория Гробова. По ее информации, все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в Украине.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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