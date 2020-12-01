В Сумах определили лучших учителей На сцене МЦ «Романтика» приветствовали победителей городского конкурса «Учитель года - 2021».

Дипломами победителей I (зонального) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021» в номинации «Украинский язык и литература» наградили учителя ССШ № 1 Юлию Плужник, в номинации «Математика» - учителя ССШ № 7 Елену Вакуленко, в номинации «Трудовое обучение» - учителя ССШ № 7 Елену Звягольскую. Остальные - получили дипломы участников и лауреатов.

Победителям вручили цветы, сертификаты на сумму 1,5 тыс. грн от городской организации профсоюза и ценные подарки от управления образования и науки получили 12 учителей, в трех номинациях дистанционно прошли три конкурсных испытания: дистанционный урок, мастер-класс и тестирования.

Кроме этого, на педагогов ждать дополнительное материальное поощрение - лауреаты конкурса получат премию в размере 100% от должностного оклада, участники - 75%.

Областной этап Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021», который планируют на январь, - состоится, а вот организация национального пока под вопросом, сообщила директор департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации Виктория Гробова. По ее информации, все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в Украине.