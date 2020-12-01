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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:28280

В Сумской больнице № 5 пролечили более тысячи больных коронавирусом

За период пандемии COVID-19 в КНП «Клиническая больница № 5» пролечили 1036 пациентов с этим недугом.

Сейчас в медицинском учреждении функционируют пять инфекционных отделений, где развернуто 175 коек. Каждый день - в 8:00, 15:00 и 22:00 - персонал больницы предоставляет оперативную информации в диспетчерскую службу скорой помощи о наличии свободных мест в инфекционных отделениях.

Кроме этого, в случае осложнения ситуации зарезервировали для больных такого профиля хирургическое отделение «Одного дня», с операционной, послеоперационной палатой, перевязочными. Помещение отремонтировали и оснастили, в частности в операционной есть аппарат ИВЛ, в палатах - мониторы пациента и др. Как отметил заведующий хирургическим отделением № 3 Владимир Безбабная, в их распоряжении все необходимое для оказания помощи больным коронавирусом.

Заведующий инфекционным отделением № 2 Олег Гейко, рассказал, что работают с 7 сентября. Начинали с 20 коек, а сейчас их уже 35. За период работы значительно улучшилось материальное обеспечение отделения, как лекарствами, так и медицинским оборудованием. Так, сейчас в отделении имеют 13 кислородных концентраторов и 20 коек, которые оборудованы точками централизованной подачи кислорода, даже больше норматива. Также есть новый кардиограф, спирограф, пульсоксиметры, мониторы для наблюдения за тяжелыми больными. Медицинский персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. В сентябре в отделении пролечили 83 больных, в октябре - 104, в ноябре - 97. Сейчас помогают выздороветь 28 сумчанам. Как метод профилактики COVID-19, врач советует горожанам соблюдать правила личной гигиены и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Для успешного лечения тех, кого болезнь не обошла, в больнице обустроили 56 ковидных кислородных точек, поставляющих медицинский кислород из больничной кислородной станции, где есть его достаточный запас - 70 кислородных баллонов и три кислородных криоцилиндра (двое объемом на 190 литров, один - на 480 литров). В планах - установить в медицинском учреждении еще один криоцилиндр большего объема. Устройство кислородной станции состоялось благодаря совместным усилиям городских властей, благотворительного фонда «Бизнес - городу» и больнице.

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