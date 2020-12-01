На Сумщине насмерть сбили пешеходку Происшествие произошло вечером на улице Рабочей в Шостке.

Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, когда на нее совершила наезд легковушка. От полученных травм она погибла на месте.

Прибыв на место ДТП, полицейские выяснили, что 29-летний водитель автомобиля Форд, двигаясь в направлении улицы Привокзальной, совершил наезд на женщину. В результате этого она погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых любой выяснены причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.