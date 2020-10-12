Нардеп от Сумщины заявил о краже из его авто денег на кислородные концентраторы Народный депутат от Сумщины Николай Задорожний сообщил в Фейсбуке о краже из его авто.

«Сегодня со мной произошла очень неприятное событие!

На мой автомобиль совершено нападение и похищены личные вещи, документы и денежные средства.

За эти средства планировал приобрести кислородные концентраторы для Ахтырской ЦРБ!!!

Думаю, что большинство ахтырчан знают о проблеме с кислородом для ковидных больных в больнице! И, возможно, не все знают, что я регулярно помогаю врачам.

К сожалению, очередную такую помощь от меня придется отложить. Но это вопрос времени, и я в дальнейшем буду продолжать помогать больницам округа.

Сейчас ведется следствие.

Надеюсь на профессиональные действия правоохранителей, которые найдут мерзавцев, унесших не просто деньги и документы, а, возможно, и чьи-то жизни!

Будьте внимательны, здоровые и берегите себя!», - написал он.