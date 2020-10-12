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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:47793

Нардеп от Сумщины заявил о краже из его авто денег на кислородные концентраторы

Народный депутат от Сумщины Николай Задорожний сообщил в Фейсбуке о краже из его авто.

«Сегодня со мной произошла очень неприятное событие!

На мой автомобиль совершено нападение и похищены личные вещи, документы и денежные средства.

За эти средства планировал приобрести кислородные концентраторы для Ахтырской ЦРБ!!!

Думаю, что большинство ахтырчан знают о проблеме с кислородом для ковидных больных в больнице! И, возможно, не все знают, что я регулярно помогаю врачам.

К сожалению, очередную такую помощь от меня придется отложить. Но это вопрос времени, и я в дальнейшем буду продолжать помогать больницам округа.

Сейчас ведется следствие.

Надеюсь на профессиональные действия правоохранителей, которые найдут мерзавцев, унесших не просто деньги и документы, а, возможно, и чьи-то жизни!

Будьте внимательны, здоровые и берегите себя!», - написал он.

Право Кража Николай Задорожний

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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