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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4391

Сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)

В субботу, 12 декабря, АФФК «Сумы» в манеже СумГУ примет конкурента за попадание в восьмерку лучших - харьковский «Монолит-Viva Cup».

Накануне игры с харьковчанами сумская команда находится на седьмом месте, имея 11 баллов в активе. У соперника - 14 очков. В этом туре в Житомире «ИнБев» будет играть против «ДЕ Трейдинга», и эта игра может максимально обострить борьбу за восьмерку лучших в целом. Напомним, у житомирской команды пока 9 очков, у соперника - 7.

Игра первого круга в Харькове запомнилась ярким футзалом, множеством противоречивых моментов - и победой хозяев 4:3.

Накануне игры есть хорошие новости. Вернулись в основную обойму Роман Зеленский и Василий Кефа, которые пропускали игру с «ХИТом» из-за перебора желтых карточек. К сожалению, игра снова пройдет без болельщиков, и сумской зритель не сможет вживую увидеть возвращение Дениса Овсянникова в «Сумы» и эту, надеемся, интересную встречу вживую.

Начало в 13.00.

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