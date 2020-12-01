В Ахтырском райсовете рулить будут экс-регионалы 10 декабря состоялось второе пленарное заседание первой сессии Ахтырской районного совета.

На нем среди состава новоизбранного депутатского корпуса был избран глава и его заместитель.

Путем тайного голосования главой Ахтырской районного совета стал Сергей Киричко от партии «Слуга народа». Заместителем был избран Юрий Слабоспицкий от партии «ОПЗЖ», пишет Тростянец.инфо.

Сергей Киричко проживает в Тростянце, беспартийный. В 2010 году стал депутатом Ахтырского районного совета от «Партии регионов». В 2015 году на выборы шел от партии «Солидарность», но все же снял свою кандидатуру. В 2017 уже выдвигался в депутаты от партии «Відродження».

Юрий Слабоспицкий проживает в Тростянце, член партии «ОПЗЖ». В 2010 году был избран депутатом Тростянецкого районного совета от «Партии регионов». В 2015 и 2017 годах избирался депутатом от партии «Оппозиционный блок».