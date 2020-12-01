Від 7 до 10 гривень. Сумські перевізники хочуть підняти ціни у міських маршрутках У Сумах хочуть підняти ціну на проїзд у маршрутках. Вартість буде коливатися: за умов карантину і без нього. З відповідними вимогами звернулися до міської влади приватні перевізники.

Суспільне з'ясовувало, що чекає найближчим часом містян.

На міських маршрутах Сум наразі працює десять приватних перевізників: обслуговують 34 міських маршрути. Одне з них - приватне підприємство “Компол”. Його машини їздять на маршруті № 7.

“Ціна проїзду може бути будь-яка: і 7, і 8, і 10 грн. Скільки народ може платити. Я розумію, що люди обурюються через те що машини погані, а ціни підвищуються, але для того, щоб машини були хороші, треба підвищити ціну”, - говорить керівник підприємства Максим Дідух.

Голова Асоціації приватних перевізників Сум Олександр Запорожець говорить: ціна без урахування карантину має бути 7 гривень, з його урахуванням – 9.

“Стоячих не можна возити, так кого возити, коли усі сидять вдома? Зробили карантин вихідного дня - машини виїжджають. Кого возити? А з 1 січня вже буде 6 тисяч гривень мінімалка. Після того, як підняли вартість проїзду, мінімальна зарплата виросла у три рази”, - зазначив він.

З питанням підняття ціни у маршрутках сумські перевізники звернулися до міського голови.

У відділі транспорту наразі перевіряють розрахунки приватних перевізників. Коли завершать, розповів його начальник, передадуть виконкому. Останній мають ще сформувати.

“Міські пасажирські перевезення - у вкрай важкому фінансово-економічному стані. Дуже багато понесли вони втрат у зв’язку з введенням карантину, обмеженням перевезення пасажирів. Рухомий склад - в не дуже гарному стані”, говорить начальник відділу транспорту Сумської міськради Сергій Яковенко.

За його словами, розрахунки на перегляд тарифу на перевезення пасажирів На сьогодні надійшли майже від усіх приватних перевізників Сум.

“Те що вони подають, вони прикладають чеки, прикладають корінці на заправку, те все ми також перевіряємо, перевіряємо і на заправних станціях”, - додав він.

За технічною документацією автобуси “Рута” мають 19 сидячих місць для пасажирів і 6 стоячих. До карантину, в часи пік, брали на борт понад тридцять людей, говорить координатор громадського об’єднання “Сумська платформа реформ” Максим Корнієнко.

“Маршрутки – мікроавтобуси, мають перевозити меншу кількість пасажирів, ніж вони перевозили до того. В тариф закладена менша кількість пасажирів, вони не мають їздити переповненими. Вони мають їздити згідно з договорами, більше, ніж є за фактом. За цим чомусь відділ транспорту не слідкує. Кількість транспортних засобів на лінії менша від передбачених на третину, а то й на половину від тих, що має бути за фактом”, - сказав він.

До того ж до розрахунку тарифу входить і ціна палива, у цьому випадку - це газ метан. Це - половина собівартості у формулі розрахунку вартості перевезень, говорить Максим Корнієнко.

Ціна газу в цьому році значно падала. Цьогорічні сезонні коливання вартості автомобільного газу, в середньому в Україні, є на сайті “Індекс. Мінфін”. Ціна на одній з сумських заправок на метан 10 грудня становила - 14,39 грн за 1 літр.

“Справді, у формулу розрахунку тарифу на проїзд закладена кількість пасажирів, яка перевозиться протягом зміни, а потім можна вирахувати протягом місяця, календарного року і кількість перевезених пасажирів має істотне значення на розмір тарифу”, - розповідає голова ГО “Всеукраїнське товариство сприяння розвитку пасажирського транспорту” Андрій Заславський.

За його словами, якщо маршрутні таксі перевозили частину пасажирів стоячи, поки не було карантину, а зараз їм це заборонили карантинними обмеженнями, то можна говорити про зменшення обсягу перевезень.

“Це впливає за формулою на розрахунок тарифу. Але тут є питання і в моральній площині, тому що карантин накладає свої обмеження на всі сфери життя усіх абсолютно людей. Чи можна зараз користуватися тим, щоб погіршувати і без того складне життя людей”, - підсумував він.