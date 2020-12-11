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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31311

На Сумщине 355 новых случаев заболевания COVID-19: 10 летальных

На утро 11 декабря в Сумской области зафиксировано 34966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки диагноз подтвержден у 355 человек. Умерло 10 человек, - всего 452. Выздоровело 1078, - всего21892. Болеют 12652.

В Украине подтверждено 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2846 человек; летальных случаев - 285; выздоровели - 15327 человек; осуществлено тестирований за сутки - 60847 (в частности методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).

За все время пандемии в Украине заболело - 872 228 человек; выздоровели - 480 348 человек; летальных исходов - 14 755; проведения ПЦР-тестов - 4957299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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