Сумской массажист собирается установить рекорд Украины 12 декабря в Сумах будет осуществлена попытка установления беспрецедентного рекорда - сеанс массажа в течение... суток.

На рекорд Украины претендует эрготерапевт сумского реабилитационного центра VIDNOVA Андрей Кравцов.

Для массажа спины на каждого пациента отведено по полчаса. Массаж - это не просто механические движения, это обмен энергетикой и поэтому требует от мастера много сил.

Рекорд начнется 12 декабря в 10.00 и (при намерениями претендента на рекорд), продлится непрерывно до 13 декабря 10.00.

Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен в 2017 году топ-массажисткой из города Тернополя Оксаной Петрушин, которая непрерывно делала массаж в течение 18 ч 26 мин.